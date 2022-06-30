القبض على 41 متهما بينهم بالارهاب وضبط اعتدة في ميسان

2022/06/30 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 3 مطلوبين بتهمة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة عمليات ميسان القت القبض 3 مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت، انها "القت القبض أيضا على 35 آخرين وفق مذكرات قبض مختلفة، وعلى 3 آخرين من المخالفين، وضبط 23 مخزن واعتدة متنوعة وعدد من الدراجات نارية و4 عجلات مخالفة".

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