استخبارات الانبار تطالب فيسبوك بحذف 4 صفحات تبتز القوات الامنية (وثيقة)

2022/06/30 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت استخبارات الانبار، اليوم الخميس، بحذف 4 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقوم بابتزاز القوات الامنية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن استخبارات ومكافحة الإرهاب في الانبار وحصلت عليها (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية طالبت إدارة فيس بوك بحذف صفحات تقول إنها تبتز القوات الامنية".

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