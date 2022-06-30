2022/06/30 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة رغم مرور عقود على اكتشافه، لم يتمكن العلماء من تطوير سوى عدد قليل جدا من العلاجات للخرف، والتي تساعد فقط في إبطاء الأعراض.ويقول الخبراء إلى المصابين بالخرف، في الواقع، لا يعانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادة يومية قد تساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر المركز الخبري الوطني.

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