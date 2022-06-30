2022/06/30 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قدم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اقتراحا إلى البرلمان لإرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في بعض البلدان.وقام وزير الدفاع رسلان زاكسيليكوف بتلاوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).