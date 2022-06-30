بوتين يهدد: سنرد بشكل حازم اذا فعل الناتو هذا الأمر

2022/06/30 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تشهد … Readmore

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