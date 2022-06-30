"فجر الخلاص".. السودانيون يستعدون لتظاهرات حاشدة

2022/06/30 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر أن تشهد، الخميس، مدن سودانية عدة تظاهرات تطالب بالحكم المدني، وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير وأحزاب أخرى، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة" في الخرطوم.

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