2022/06/30 | 10:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستعدّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني التي تستهدف الشباب العاطلين والخريجين وذوي الإعاقة والنساء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدوليَّة.وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع منصة التوظيف الوطني يهتم بالقطاع الخاص ويستهدف الشباب الباحثين عن العمل والخريجين وذوي الإعاقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستعد لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستعد لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).