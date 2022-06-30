الولايات المتحدة: مقتل امرأة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أمام رضيعها

2022/06/30 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتلت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بعد إصابتها برصاصة في رأسها في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما كانت تدفع عربة طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر 3 أشهر.وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الساعة 8:23 مساء، في شارع 95 شرق بالقرب من […]

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