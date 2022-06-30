2022/06/30 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية على زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط مع مخاوف شحة الامدادات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط مع مخاوف شحة الامدادات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط مع مخاوف شحة الامدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).