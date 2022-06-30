الوقف السني يعلن ان يوم السبت 9 تموز المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك

2022/06/30 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان قد حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك.وقال المكتب في بيان مقتضب إن “يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر ذي القعدة الحرام ويوم الجمعة هو الأول من شهر … Readmore

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