2022/06/30 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.وقال في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر” إن المريض يبلغ من العمر 37 عاما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن دخول “جدري القردة” إلى أراضيها المركز الخبري الوطني.

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