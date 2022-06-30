مصر: اعتقال القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

2022/06/30 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، من القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أنه “تم تحديد مكان اختباء […]

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