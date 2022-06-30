العامري يبحث مع السفير الفرنسي في بغداد خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

2022/06/30 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال مكتب العامري : إن الأخير “استقبل في مكتبه ب‍بغداد اليوم الاربعاء السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه”.وبحث الجانبان، وفق البيان، “الوضع … Readmore

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