2022/06/30 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، 30 حزيران، 2022، عن ضبط 9 متهمين بالتلاعب والاختلاس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متهمون بالتلاعب والاختلاس وإلحاق الضرر بالمال العام في ديالى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متهمون بالتلاعب والاختلاس وإلحاق الضرر بالمال العام في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).