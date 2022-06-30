تصل 50 مليون دينار.. الرافدين يطلق قروضا جديدة للموظفين والمنتسبين

2022/06/30 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 مليون وحتى 50 مليون بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

واضاف ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وتابع ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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