حكم بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات

2022/06/30 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر قضائي، في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكما بـ"السجن المؤبد" بحق احد تجار المخدرات الخطرين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الحكم صدر بعدما ضبطت الأجهزة الامنية بحوزته 6 كغم من المواد المخدرة، في قضاء الإصلاح".

وكشفت القوات الأمنية العراقية، عن حصيلة عمليات مكافحة تجارة وترويج المخدرات في البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام، مؤكدة أنّ الفئات العمرية الصغيرة في المجتمع باتت مستهدفة من قبل عصابات وشبكات ترويج المواد المخدرة.

وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي، تصريح سابق إنّ "المديرية تطلق حملات كبيرة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل تجفيف منابع المخدرات المنتشرة في العراق والمروجين والمهربين لهذه المواد".

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