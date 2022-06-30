جمال الضاري: ذكرى ثورة العشرين يجب أن تكون حافزا للوحدة

2022/06/30 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

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شدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري على ضرورة استلهام العبر والمواقف من ذكرى ثورة العشرين لتجاوز التحديات و إعادة بناء العراق على الأسس الوطنية واكد الضاري خلال احتفالية احياء ذكرى ثورة العشرين وإعادة افتتاح خان ضاري اكد أهمية استنباط معاني الاستقلال والوحدة الوطنية من مآثر التاريخ العراقي الحديث.

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