2022/06/30 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، اليوم الخميس، باعتبار يوم انطلاق ثورة العشرين يوماً وطنياً وادراجه مع العطل الرسمية.وذكر بيان للجنة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “مما لاشك فيه ان الدول تفخر بتاريخها وثوراتها وابنائها المبدعون وان العراق له تاريخ عظيم وثورات كبيرة سجلت احرفها بالنور وابناء مبدعون وفي شتى المجالات، واليوم نحتفل […]

ظهرت المقالة لجنة الاوقاف والعشائر النيابية تطالب باعتبار يوم انطلاق ثورة العشرين عطلة رسمية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاوقاف والعشائر النيابية تطالب باعتبار يوم انطلاق ثورة العشرين عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاوقاف والعشائر النيابية تطالب باعتبار يوم انطلاق ثورة العشرين عطلة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).