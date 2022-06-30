4 ملايين زائر شاركوا باحياء ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد

2022/06/30 | 10:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، الخميس، 30 حزيران، 2022، عن توافد 4 ملايين زائر خلال...

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