ذي قار تسجل إصابة جديدة بالكوليرا

2022/06/30 | 10:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل إصابة جديدة بمرض الكوليرا، محذرا من تفشيه مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان ” الفحوصات المختبرية، اثبتت تجسل إصابة جديدة بمرض الكوليرا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”، مبينا ان “الحالة الصحية للمصاب مستقرة حالياً”.وأشار […]

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