التربية تحدد موعد العطلة الصيفية للهيئات التربوية

2022/06/30 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت وزارة التربية،اليوم الخميس، عن موعد بدء تمتع الهيئات التعليمية والتدريسية بالعطلة الصيفية اعتباراً من الأول من شهر تموز لعام 2022 .وذكر المكتب الاعلامي في بيان اصدرهُ اليوم وتلقاه/المركز الخبري الوطني/، […]

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