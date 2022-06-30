إسرائيل تحدد موعد إجراء انتخابات مبكرة

2022/06/30 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت رويترز عن متحدث برلماني قوله، الخميس، قبل تحرك رسمي لحل الكنيست الإسرائيلي، إن النواب الإسرائيليين صوتوا لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة في أول نوفمبر المقبل.

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