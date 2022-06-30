هذه الفئة من الأشخاص ستتلقى لقاح جدري القردة في أمريكا

2022/06/30 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن خططها لتعزيز الاستجابة لمرض جدري القردة، مع توضيحها لتفاصيل خطط تهدف لطرح المزيد من اللقاحات، والاختبارات للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، بما في ذلك الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

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