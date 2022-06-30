2022/06/30 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

التربية تقرر اعادة العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من هذا الموعد

منذ 15 ساعة

الوقف السني في العراق يعلن موعد عيد الأضحى

منذ 17 ساعة

التربية تشكل لجنة للتحقيق بحادثة تعرض لها طالب أثناء أداء الامتحانات

منذ 18 ساعة

الصحة تؤكد جهوزية مؤسساتها لمواجهة “الكوليرا” وتوجه دعوة للمواطنين

منذ 19 ساعة

الصحة تسجل 2628 إصابة جديدة بكورونا

منذ يوم واحد

مصرف الرافدين: سلف الحشد الشعبي تصل إلى 10 ملايين وبتسديد 5 سنوات

منذ يومين

ضبط هدر للمال العام وتجاوز على عقارات الدولة في ديالى

منذ يومين

الإصابات تواصل الارتفاع..



الموقف الوبائي في العراق

منذ يومين

حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن حادثة مصرع استاذين جامعيين

منذ يومين

وزارة العمل تمنح احدى فئاتها عيدية 100 الف دينار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد الاول من تموز موعداً لعطلة الهيئات التدريسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد الاول من تموز موعداً لعطلة الهيئات التدريسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).