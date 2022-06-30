الفتح: رئيس الوزراء القادم قد يكون مستقلا

2022/06/30 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… رجح النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ,الخميس, أن تكون شخصية رئيس الوزراء المقبلة من المستقلين.وقال الصالحي في حديث لـ/ المعلومة/, إن ” تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية”, مبيناً أن “حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية, ولا توجد كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدد أو تنفرد في اختيار […]

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