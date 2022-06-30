2022/06/30 | 11:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تبادل العراق وايران، الخميس، 30 حزيران، 2022، عشرات الرفات من شهدائهما في حرب الثمانيات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايران يتبادلان عشرات الرفات من حرب الثمانيات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايران يتبادلان عشرات الرفات من حرب الثمانيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).