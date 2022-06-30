2022/06/30 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اندلاع حريق ضخم في مصنع للكيميائيات في الهند، ووفقا للمعطيات فإن الحريق اندلع في 28 يونيو 2022 في مدينة تارابور الهندية.وذكرت وسائل إعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق ضخم لمصنع للكيميائيات في الهند المركز الخبري الوطني.

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