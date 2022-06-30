التخطيط تبحث اليات قياس خط الفقر استعدادا لاعداد الاستراتيجية الثالثة للسنوات الخمس المقبلة

2022/06/30 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحثت وزارة التخطيط ، اليوم الخميس، اليات قياس خط الفقر استعدادا لاعداد الاستراتيجية الثالثة للسنوات الخمس المقبلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "عقدت ورشة العمل الفنية المخصصة لمناقشة مفاهيم الفقر وقياسه ، بالتعاون مع البنك الدولي"، مبينة أن "ذلك جاء في اطار استعدادات الوزارة لكتابة الاستراتيجية الثالثة لخفض الفقر في العراق للسنوات الخمس المقبلة".وأضافت أن "الورشة شهدت شرحا لمفاهيم الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وآلية القياس او تحديد خط الفقر مع خصوصية العراق بالقياس إلى بلدان العالم".وقال مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط صباح جندي منصور: إن "هذه الورشة تعد إحدى الورش الفنية الخاصة بالتطوير المؤسسي لموظفي وزارة التخطيط" ،مشيراً الى أن "الورشة تمثل نقطة الانطلاق لفعاليات صياغة وكتابة استراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة".وأكد أن "الورشة سيتبعها تشكيل الفرق القطاعية بالتعاون مع الوزارات المعنية التي تحدث بالتزامن مع انطلاق تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة والذي سيوفر بيانات حديثة عن نسب الفقر".

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