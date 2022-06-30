2022/06/30 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قطع بلاده جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال زيلينسكي: “حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة”.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يعلن قطع بلاده جميع العلاقات مع دولة عربية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يعلن قطع بلاده جميع العلاقات مع دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).