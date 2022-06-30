رئيس ديوان الرئاسة ينقل كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح

2022/06/30 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

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نقل رئيس ديوان الرئاسة مهند البياتي كلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح اكد خلالها على أهمية اخذ العبر والدروس من تاريخ العراق لاسيما ثورة العشرين التي جسدت أروع معاني الوطنية والوحدة بين العراقيين.

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