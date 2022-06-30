2022/06/30 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلبك/ فاضل ميراني تنتج الكتابة اثرا إن هي تناولت الجانب الحيوي لموضوعها، عافية عن منهج الاستذكار دون استعبار .لن اكتب عن بيان ٢٩ حزيران ١٩٦٦ الذي ستمر عليه ستة و خمسون سنة، وهو المعروف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوم اغتالوا بيان حزيران المركز الخبري الوطني.

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