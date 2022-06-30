2022/06/30 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن دخول قانون الدعم الطارئ حيز التنفيذ بعد ان مضى على تشريعه اكثر من خمسة عشر يوما.

وقال صالح لـ (بغداد اليوم)، ان "القانون ينص على ان هناك مجموعة نواب يطلبون تشريع قانون داخل مجلس النواب ليس فيه جنبة مالية".

وأضاف، ان "القانون فيه تلك الجنبة لكن الحكومة لن تعترض او تطعن به في المحكمة الاتحادية لحاجتها لفقراته وارتباطها بدفع مستحقات للوزارات والمواطنين مثل العقود وغيرهم".

وصوت مجلس النواب العراقي، في الثامن من الشهر الحالي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وتم التصويت، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون الدعم الطارئ يدخل حيز التنفيذ.. هل ستطعن به الحكومة ؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون الدعم الطارئ يدخل حيز التنفيذ.. هل ستطعن به الحكومة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).