التربية تعلن بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية (وثيقة)

2022/06/30 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن موعد بدء تمتع الهيئات التعليمية والتدريسية بالعطلة الصيفية اعتباراً من الأول من شهر تموز لعام 2022.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان، ينص على بدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية اعتباراً من اليوم الأول لشهر تموز لسنة 2022"، مبيناً أن "القرار جاء استناداً الى النظام الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية".

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