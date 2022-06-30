باحثون يبتكرون نظام روبوت لبناء شبكية عين بديلة دون تدخل بشري

2022/06/30 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حقق نظام روبوت مبتكر اختراقا ثوريا في العلاج بالطب التجديدي، حيث يمكنه تحديد الآلية...

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