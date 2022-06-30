2022/06/30 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، ان الاطار لم يطرح او يقدم أي أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، لافتا وضع مواصفات وشروط معينة للشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البلداوي ينفي طرح الإطار التنسيقي اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء المركز الخبري الوطني.

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