بارزاني: تصعيد الخلافات مع بغداد ليست من مصلحة أحد ولا رابح فيها

2022/06/30 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، التأكيد على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية.جاء ذلك خلال لقائه مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.… Readmore

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