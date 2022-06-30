أيمن حسين ينضم إلى المرخية القطري

2022/06/30 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتفق نادي المرخية القطري، مع مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من حسين لـ”ايرث نيوز” إن ” مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين، اتفق مع المرخية القطري لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”.وبين أن “حسين غادر إلى مدينة ازميت التركية للالتحاق بالمعسكر التدريبي للفريق تحضيراً […]

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