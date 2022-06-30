اندلاع حريق كبير بمخيم للنازحين في زاخو - عاجل

2022/06/30 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير بمخيم للنازحين في زاخو.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع بمخيم للنازحين في زاخو باقليم كردستان".

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