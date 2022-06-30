توقعات بحدوث عواصف ترابية خلال الايام الاربعة المقبلة

2022/06/30 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، حدوث عواصف ترابية خلال الايام المقبلة لغتية يوم الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان:” ان طقس البلاد يوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضافت:” ان الطقس يوم السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأوضحت” ان طقس البلاد يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مغبراً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

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