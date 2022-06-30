شرطة اربيل تصدر توضيحا حول جريمة قتل شخصين بخلاف على ميراث

2022/06/30 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أوضحت مديرية شرطة أربيل، اليوم الخميس، ملابسات حادث القتل الذي جرى في المدينة صباح اليوم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تبليغ الشرطة بوجود حادثة قتل لشخصين في حي صلاح الدين - شارع سورچى بمدينة أربيل، حيث وصلت قوات مديرية شرطة محافظة اربيل إلى مكان الحادث واطلعت عليه".

وأضافت، انه "وجدت جثتي زوجين بأسم (زكريا روستم جبرائيل) و( سمية .س.ا) ، وبعد التحقيق تبين أن القاتل المتهم هو شقيق (سمية) المدعو (س.س.ا) بسبب مشكلة عائلية".

وأكدت، ان "القوات التابعة لها تقوم بالتحقيق في مكان الحادث".

وكان مصدر امني، افاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين إثر خلاف حدث بين أسرة في أحد أحياء أربيل.

وقال المصدر لـ (بغداد الوم) ان "خلافاً حدث صباح اليوم في حي "سورجيان" في أربيل أسفر عن مقتل رجل وزوجته".

واضاف ان "الحادث وقع إثر خلاف بين أسرة على تقاسم الميراث تطور إلى شجار وتبادل لإطلاق النار أدى لمقتل زوج وزوجته"، لافتاً الى ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث بعد تطويقها للمكان".

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