الشابندر يوجه رسالة مفتوحة الى الاطار التنسيقي

2022/06/30 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة الى اطراف الاطار التنسيقي.وقال الشابندر في تغريدة تابعها /المركز الخبري الوطني/، “الإطار التنسيقي، رسالة مفتوحةً، أن يكون مستقلًا وجزءاً من تاريخ النضال […]

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