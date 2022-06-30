السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار

2022/06/30 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الأجهزة الامنية بحوزته 6 كغم.

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