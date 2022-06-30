البنك المركزي العراقي يباشر بحزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد

2022/06/30 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مباشرة البنك بحزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد من هاوية مؤكَّدة.

وقال مخيف خلال مؤتمر “الوصول إلى التمويل” إن من أولويات البنك تعزيز الشمول المالي وتأمين وصول الخدمات المالية والمصرفية للمجتمع.



وأضاف ، أن البنك المركزي جعل الوصول إلى التمويل ممكنًا عندما أطلق عددًا من المبادرات النوعية والمهمة التي شملت قطاعات مختلفة ومهمة.

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