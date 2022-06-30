بوتين ينفي مسؤولية روسيا عن قصف المجمّع التجاري في أوكرانيا

2022/06/30 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان مسؤولية قواته عن استهداف مجمّع تجاري مدني في مدينة كريمنشتوك وسط أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في عشق أباد إنّه لا يمكن إطلاق النار كيفما اتّفق، عشوائياً، اذ ان هذا الأمر يتمّ بناء على معطيات استخبارية عن الأهداف وبواسطة أسلحة فائقة الدقّة.



واسفر القصف الذي تعرض له مجمّع تجاري مكتظ بالمدنيين عن سقوط 18 قتيلاً وعشرات الجرحى.

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