البصرة تستضيف خليجي 25

2022/06/30 | 12:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صوت الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الخميس، 30 حزيران، 2022، وبالاجماع على اقامة بطولة كاس...

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