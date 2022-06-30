2022/06/30 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي، الخميس، عن افتتاح اقدم اسواق ديالى بعد تاهيله بتمويل اوربي.وقال قائمممقام قضاء المقدادية وكالة( 40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سوق شهربان القديم او مايعرف بسوق المسكف وسط المقدادية تم افتتاحه بعد اعادة تاهيله بتمويل منظمة اوربية”.واضاف التميمي،ان” السوق والذي انشى قبل قرن من […]

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