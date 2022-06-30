روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى كبادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا

2022/06/30 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه “في 30 يونيو، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الموكلة إليها في جزيرة زمييني وسحبت، في بادرة حسن نية، الحامية […]

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