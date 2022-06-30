مقابلة صحفية مع الله - الحلقة التاسعة - سعود سالم

2022/06/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٩بقيت فترة ليس بالقصيرة محاولا التركيز على السؤال التالي، غيرأنني لم أجد هذا السؤال وذهني كان مشوشا بعض الشئ بالإضافة إلى إزدياد عدد زبائن المقهى وحديثهم الذي بدأ يعلو في بعض الأحيان رغم أن المقهى ما يزال هادئا نسبيا، وأخذت القلم وبدأت الكتابة مرة أخرى:- هذه عينة مما يمكن أن يحدث في مجتمع يخلو من العقل، أن يستعين الإنسان بما لا يراه ضد كائن لا وجود له لكي يهرب من نفسه، مجرد فكرة م ......





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