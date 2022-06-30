من أزمة إلى أخرى 2008 - 2022 - الطاهر المعز

2022/06/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز دروس من أزمات 2008 و 2020، ومُقترحات لمقاومة نتائجهاتقديم:لم يعترف الرأسماليون والأثرياء أبدًا بأن وضعهم جَيِّد، وأنهم يحصلون على عائد مُرِيح، بل يدّعون دائمًا إنهم في أزمة، وإن أزمتهم تعني أزمة البلاد والمجتمع، ليُبرِّروا الإبتزاز والرواتب المنخفضة والعقود الهشّة، وليبرروا نهب الموارد والمِنَح الحكومية والإعفاء من الرسوم والضّرائب، كما يدعي النظام الرأسمالي أنه "ديمقراطي"، وما هو في ا ......





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