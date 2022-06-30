2022/06/30 | 12:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة أخبار منوعة ضمن فقرة #أخباركم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dWLRm445eaA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة أخبار منوعة ضمن فقرة #أخباركم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة أخبار منوعة ضمن فقرة #أخباركم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).